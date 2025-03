Jennifer Lopez edusti yhdessä lapsensa kanssa – tässä on 17-vuotias Emme

Jennifer Lopez edusti yhdessä lapsensa kanssa.

Poptähti Jennifer Lopezilla ja hänen ex-miehellään näyttelijä Marc Anthonylla on 17-vuotiaat kaksoset Max ja Emme, jotka näyttäytyvät harvoin julkisuudessa.

Lopez teki kuitenkin poikkeuksen ja saapui Emmen kanssa Broadwaylle Denzel Washingtonin ja Jake Gyllenhaalin tähdittämän Othello-näytelmän ensi-iltaan.

Jennifer Lopez yhdessä lapsensa Emmen kanssa.Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Emme on nähty harvoin julkisuudessa.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Emme ja Max täyttivät kuukausi sitten 17 vuotta ja Lopez onnitteli lapsiaan julkaisemalla kuvia vuosien varrelta.

Lopez avioitui heinäkuussa 2022 Ben Affleckin kanssa. Parin suhde tuli kuitenkin päätökseen parin vuoden päästä, kun Lopez haki avioeroa 20. elokuuta 2024.