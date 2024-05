Parisuhdekriisissä painivat Jennifer Lopez ja Ben Affleck nähtiin viimein yhdessä

Lopez ja Affleck on nähty julkisesti tätä ennen yhdessä viimeksi maaliskuussa New Yorkissa.

Lopez edusti yksin myös Met-gaalassa . Useiden yhdysvaltalaismedioiden mukaan Affleck on jo muuttanut pois parin yhteisestä kodista.

Pariskunta erosi vuonna 2003 ollessaan aiemmin kihloissa. Hollywood pari rakastui uudelleen lähes 20 vuotta myöhemmin. Nyt he ovat olleet naimisissa melkein kaksi vuotta. Lopezilla on 16-vuotiaat kaksoset Max ja Emme ex-miehensä Marc Anthonyn kanssa. Affleckilla on puolestaan kolme lasta edellisestä liitostaan Jennifer Garnerin kanssa.