Erohuhujen pyörteissä olevat Jennifer Lopez ja Ben Affleck osallistuivat yhdessä juhliin – kuvattiin totisina

Erohuhut ovat pyörineet kiivaasti Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin ympärillä jo pidemmän aikaa, mutta nyt kaksikko on viimein kuvattu yhdessä. Edellisen kerran pari bongattiin yhdessä pari viikkoa sitten .

View this post on Instagram

Pariskunta erosi vuonna 2003 ollessaan aiemmin kihloissa. Hollywood pari rakastui uudelleen lähes 20 vuotta myöhemmin. Nyt he ovat olleet naimisissa melkein kaksi vuotta. Lopezilla on 16-vuotiaat kaksoset Max ja Emme ex-miehensä Marc Anthonyn kanssa. Affleckilla on puolestaan kolme lasta edellisestä liitostaan Jennifer Garnerin kanssa.