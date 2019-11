Eroahdistus, äänipelko, dementiaoireilu ja aggressiivisuus lisääntyvät – myös koirilla: Yhä useampaa lemmikkiä hoidetaan ihmistenkin käyttämillä mielialalääkkeillä

Aiempaa useampi koira on ahdistunut. Koiran ahdistus voi näkyä erilaisina käyttäytymishäiriöinä. Tuoreen kansainvälisen nettikyselyn perusteella 85 prosenttia koiranomistajista raportoi käytösongelmista. 44 prosenttia näistä ongelmista liittyy koiran pelkoihin tai ahdistukseen.

Koirille samoja mielialalääkkeitä kuin ihmisille

Koirien ahdistuneisuus on merkittävä ongelma, sillä pelkästään Suomessa koiria on noin 700 000. Yhä useamman koiran kohdalla apua on haettu mielialalääkkeistä.