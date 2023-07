Ernest Lawsonin tytär hämmästyttää perhettään uudella taidollaan – yhteen asiaan ominaisuus ei kuitenkaan vielä ulotu: "Ällistyttää melkein päivittäin"

Juontaja-näyttelijä Ernest Lawson viettää kiireistä yrittäjän kesää. Lawson iloitsee siitä, että hänellä on tänä kesänä mahdollisuus tehdä monenlaisia töitä. Hän kertoo tehneensä ahkerasti sekä erilaisia juontotöitä, joita tekee ympäri vuoden, ja hänellä on ollut lisäksi kesätyö, josta Lawson on erityisen mielissään.

– Olen päässyt näyttelemään Heinähattu, Vilttitossu ja kana -elokuvassa. Se on jotenkin iloinen asia itselle, koska se on elokuvasarja, mitä olen omien lasteni kanssa katsonut, ja nyt pääsee itsekin olemaan siinä mukana.

Lawson toivoo, että sitten kun hänen lomansa alkaa, hellisivät yhä hyvät kelit, jotta hän pääsisi perheineen matkailemaan kotimaassa sekä olemaan mökillä.

Jatkuvaa ihmetystä Lawsonin perheessä on hänen mukaansa se, kuinka nopeasti hänen lapsensa kasvavat. Lawsonilla on Nelli-vaimonsa kanssa kaksi lasta: vuonna 2017 sekä 2020 syntyneet tyttäret.

– Välillä tuntuu vähän hurjalta, että miten he eivät olekaan vauvoja enää, vaan he ovat tuollaisia isoja, ajattelevia tyyppejä. Koko ajan heistä paljastuu uusia, ihania puolia. Ihania tyyppejä.

Lapset oppivat myös luonnollisesti jatkuvasti uutta. Lawson kertoo ihmettelevänsä tällä hetkellä vanhemman lapsensa osalta erityisesti tämän yhtä piirrettä, joka on alkanut näyttäytyä erityisen vahvasti.

– Hän ällistyttää minua melkein päivittäin uskomattomalla muistillaan. Ja se muisti ei siis ulotu sellaisiin asioihin, kuten esimerkiksi siihen, että hän muistaisi mitään, mitä isi pyysi tekemään, kuten siivoamaan huoneen. Ei hän semmoisia asioita muista.

– Mutta hänellä on uskomaton muisti vaikka laulujen sanoissa, että hän on kuullut vaikka jonkun biisin radiosta kolme viikkoa aiemmin, ja sitten hän yhtäkkiä vaan laulaa kaikki säkeistöt ja kertosäkeet sanasta sanaan. Semmoinen hämmästyttää kyllä.

Perheen nuorempi lapsi taas on Lawsonin mukaan alkanut näyttää voimakkaasti omaa persoonaansa.

– Hän on meille se meidän vauva, ja ollaan aina oltu, että voi kun hän on tuommoinen pikkuinen ja suloinen, niin nyt hän on nimenomaan näyttänyt sitä omaa, pippuristakin puoltaan.

– Hänestä on kasvanut oikein, sanotaanko rakkaudella, jääräpäinen hahmo. Hän ei kyllä suostu olemaan mikään pompoteltava, että hän on ottanut ihan oman paikkansa tässä perheessä.

Tulevana syksynä Lawsonin pitää kiireisenä muun muassa Tanssii Tähtien Kanssa, jonka toisena juontajana hänet nähdään Vappu Pimiän rinnalla.