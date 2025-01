Ernest Lawson kertoo vauva-arjestaan: "En vaihtaisi hetkeäkään"

Juontaja Ernest Lawson tuli kolmatta kertaa isäksi marraskuussa 2024.

Ernest Lawsonin ja Vappu Pimiän juontama Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma voitti Kultainen Venla -palkinnon Vuoden kilpailureality -kategoriassa 17. tammikuuta. Lawsonista yksi asia tekee tanssikilpailuohjelman tekemisestä sekä antoisaa että haastavaa.

– Se, että tämä on niin valtavan rakastettu suomalaisten keskuudessa. On haastavaa, kun tuntuu, että joka vuosi odotukset ovat valtavan suuret siitä, mitä uutta keksimme tai minkälaisen kauden saamme aikaiseksi. Se on myös kaikista antoisinta, että vuodesta toiseen tähtioppilaat laittavat itsensä likoon ja tekevät sellaisia shownumeroita, joista puhutaan kahvipöydissä ympäri Suomen, Lawson kertoi MTV Uutisille gaalan mediatilassa.

Juontajalla on selkeä visio, kenet hän haluaisi nähdä tanssiparketilla tulevaisuudessa.

– Jos vaikka tasavallan presidentillä olisi aikaa, niin haluaisin nähdä hänet tuolla nostamassa tanssipartneria.

Lawsonin perheeseen syntyi poika marraskuussa 2024. Hänellä on entuudestaan vaimonsa kanssa kaksi tytärtä.

– Kolme lasta verrattuna kahteen lapseen tuo vielä enemmän kiirettä ja aikataulutusta, mutta kyllä se tuo myös monin verroin enemmän hymyjä, naurua ja hervottomia hetkiä lasten kanssa puuhatessa. En vaihtaisi hetkeäkään, Lawson kertoi.

– Pienimmän luonteenpiirteet liittyvät lähinnä nukkumiseen, nukkuuko hän tyytyväisenä vai kiukkuisena, siihen, onko hänellä nälkä nyt vai kohta ja siihen, onko vaippahätä vai ei. Tunteet ovat vielä aika konkreettisia. Mutta väitän, että saamani hymyt eivät johdu ilmavaivoista, vaan siitä, että isi on niin hauska, Lawson jatkoi.