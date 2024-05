Ernest Lawson ei ole moksiskaan julkisuudesta ja huomiosta: "Olen aina pompannut joukosta ylös" – nyt suorassa lähetyksessä syntyi rap-biisi

– Tuntuu, kuin se olisi tapahtunut vastikään. Se on urani kannalta ollut tosi iso käännekohta. Se on mahdollistanut minulle kaikki esiintyjän ja "hupiukon" työt, aiemmin opettajana työskennellyt Lawson sanoo.

– Kun olen käynyt kuusivuotiaana lapsena kaupassa Oulunsalossa, sielläkin on supistu, että "tuo on se Lawsonin poika". Se on ollut niin pitkään elämässäni sellainen asia, että en enää huomaa, jos joku kääntyy katsomaan. Syy on muuttunut, mutta reaktio on sama.