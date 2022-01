Aku Hirviniemen suursuosiota seurasi burn out – näin hänen suhtautumisensa työhön on muuttunut: "Ajattelin, että minua ei kysytä enää"

– Sanotaanko näin, että en ole itsekään saanut vielä etäisyyttä siinä määrin, että osaisin analysoida täysin mitä tapahtui. 2010 Putouksen jälkeen hypetys oli aikamoinen. Minulla oli ajatus, että kaikki keikat on tehtävä. Ajattelin, ettei minua kysytä enää mihinkään, jos en tee kaikkea. Nykyään less is more, Hirviniemi kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.