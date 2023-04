Erling Haaland sovitti virheensä ja teki tutut temput: historiallinen maalituotanto jatkuu – surullinen antisankari jatkoi kompurointiaan

Haaland on pelannut urallaan nyt 2000 minuuttia Mestarien liigaa, jonka aikana hän on tehnyt kilpailussa 35 maalia. Esimerkin omaisesti Cristiano Ronaldo ei tehnyt samassa aikaikkunassa uransa alkuvaiheessa aikanaan osumaakaan. Ronaldo on tässä vaiheessa uraansa osunut kilpailussa 140 kertaa.