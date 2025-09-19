Erling Haaland iski torstaina maalin Napolin verkkoon, minkä myötä hänestä tuli nopeiten 50 maalia Mestarien liigassa tehnyt pelaaja. Joukkueen valmentaja ei säästellyt kehuja ottelun jälkeen.

Haaland rikkoi jälleen uuden ennätyksen Mestarien liigassa, kun Manchester City kaatoi Napolin 2–0. Haalandista tuli nopein pelaaja, joka on saavuttanut 50 maalin rajan liigasssa. Haaland tarvitsi saavutukseensa vain 49 ottelua.

Aiemmin ennätystä hallitsi Manchester Unitedissa pelannut Ruud van Nistelrooy, joka tarvitsi samaan maalimäärään 62 ottelua.

Haaland puski ottelun avausmaalin toisella puoliajalla Phil Fodenin esityöstä.

Ennäytys laittoi Cityn päävalmentaja Pep Guardiolan ylistämään norjalaistähteä.

– Numerot puhuvat puolestaan.

Guardiola rinnastaa Haalandin samalle viivalle maalinteossa Cristiano Ronaldon ja Lionel Messin rinnalle. Espanjalaisvalmentaja näkee myös mahdollisuuden sille, että joku päivä norjalainen hätyyttelisi Ronaldon 140 maalin ennätystä Mestarien liigassa.

– En tiedä kauanko hän pystyy pelaamaan tällä tahdilla, ehkä 10 tai 12 vuotta, jos hänen kehitys jatkuu samanlaisena.