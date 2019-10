Erkki Tuomioja: "EU:n pitäisi nyt miettiä, voidaanko Turkkia pitää enää EU:n jäsenkandidaattina"

Ulkoasiainvaliokunta olisi Erkki Tuomiojan (sd.) mukaan ollut valmis paljon järeämpiinkin toimiin.

– Tämä on tietysti minimi, jolla ei ole mitään välitöntä vaikutusta. Me ulkoasiainvaliokunnassa totesimme, että olemme valmiita hyväksymään vaikka kuinka pitkälle menevät toimet, koska kysehän on meidän aikamme suurimmasta humanitaarisesta katastrofista, Tuomioja totesi Huomenta Suomen haastattelussa.



Miten käy Turkin EU-neuvottelujen?

Tuomioja on kuitenkin tyytyväinen tehtyyn päätökseen.

– Sekin on enemmän kuin ehkä joskus olisi voinut toivoa. Hyvä, että on yksimielinen EU.

Tuomiojan mukaan EU:n pitäisi nyt miettiä, voidaanko Turkkia pitää enää EU:n jäsenkandidaattina. Hän itse sanoo haluavansa nähdä eurooppalaisiin arvoihin sitoutuneen ja niitä toteuttavan Turkin EU:n jäsenenä.

– Mutta kun se on koko ajan loitonnut ja nyt rikkoo kansainvälistä oikeutta näillä hyökkäytoimillaan, on vaikea nähdä, miksi me roikottaisimme tätä maata, kun kukaan ei katso, että se voi nykyisellään tulla EU:n jäseneksi.

Turkin valttikortti EU:ta vastaan toimii vain kerran

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on uhkaillut, että hän päästää Turkissa olevat noin 3,6 miljoonaa pakolaista Eurooppaan, jos EU puuttuu Turkin sotatoimiin.

– Turkilla on valttikortti, mutta se toimii vain kerran. Uhka on loppujen lopuksi tehokkaampi kuin sen käyttäminen, CMI:n neuvonantaja Mikko Patokoski toteaa.

Nouseeko Isis?

Tuomiojan mielestä Isiksen uusi nousu Turkin toimien vuoksi on todellinen uhka.

– Isis saa käyttövoimansa kaaoksesta ja epävakaudesta. Tämä tilanne luo heille taas otollisia mahdollisuuksia. Sen lisäksi se vapauttaa taas taistelijoita ja terroristeja toimintaan.



Turkin suhde Isikseen on Tuomiojan mielestä vähintäänkin häilyvä.



– On ollut hyvinkin uskottavia raportteja siitä, että se on katsonut vähintäänkin sormiensa läpi, miten heidän alueensa kautta näitä terroristeja on kulkeutunut Eurooppaan ja heitä on tosiasiassa tuettukin välillä, hän toteaa.



Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

