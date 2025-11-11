Erkka V. Lehtolan työt Palloliitossa päättyyvät vuoden lopussa.

Erkka V. Lehtola on toiminut alle 17-vuotiaiden poikien maajoukkueen päävalmentajana vuodesta 2017 lähtien. Palloliitossa mies on työskennellyt kaikkiaan 12 vuoden ajan.

Palloliitto kertoo nyt, että Lehtolan tehtävät liitossa päättyvät tämän vuoden loppuun.

– Palloliiton ja Lehtolan välillä ei syntynyt yhteistä näkemystä jatkosta, ja osapuolet sopivat yhteistyön päättymisestä, liitto kirjoittaa tiedotteessaan.

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen kehuu Lehtolan roolia suomalaisessa jalkapallossa merkittäväksi ja miehen panosta pelaajakehityksessä sekä valmennuskulttuurin rakentamisessa poikkeukselliseksi.

– Hän on omalla persoonallaan ja heittäytymisellään innoittanut niin pelaajia kuin valmentajia tutkimaan pelin syvintä olemusta ja antamaan sille kaikkensa. Olemme hyvin kiitollisia Erkan työstä ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaan, Hyryläinen sanoo.

Laajasti arvostettu Lehtola tunnetaan myös terävänä ja näkymyksellisenä jalkapalloasiantuntijana.