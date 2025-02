Erittäin harvinainen "musta merihirviö" kuvattiin syvyyksissä Teneriffan lähellä

Kyhmylyhtykrottia ei ole koskaan aiemmin kuvattu näin lähellä pintaa.

Tutkijaryhmä koki 26. tammikuuta Kanariansaarilla elämänsä yllätyksen, kun he näkivät kyhmylyhtykrotin uivan hitaasti kohti meren pintaa noin kahden kilometrin päässä Teneriffan rannikosta.

– Unelmastani tuli totta, kertoo krotin kuvannut luontokuvaaja David Jara Bogunyà National Geographic -lehdelle.

– Lapsena minulla oli kirja syvänmeren olioista ja rakastin niitä kuvituksia. Ne näyttivät niin hulluilta. Ne eläimet eivät näyttäneet todellisilta.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun kyhmylyhtykrotti on kuvattu elävänä näin lähellä pintaa – ja vasta toinen kerta historiassa ylipäänsä, kun kyseinen laji on kuvattu elävänä.

Erikoisen näköinen kyhmylyhtykrotti (Melanocetus johnsonii) uiskentelee yleensä noin 200–1500 metrin syvyydessä. Melanocetus tarkoittaa "mustaa merihirviötä".

Yksi sen tunnistettavimmista piirteistä onkin sen "otsassa" sijaitsevan selkäevän päässä oleva valoelin. Elimessä on bioluminenssia bakteeria, jonka ansiosta se hohkaa valoa houkutellakseen saalista meren syvyyksien pimeydessä.

Videolla näkyvä yksilö on naaras, sillä ne voivat kasvaa noin 15 senttimetrin pituisiksi, kun koiraat taas ovat suurimmillaankin vain alle kolmen sentin pituisia.

Edellisen kerran elävä kyhmylyhtykrotti kuvattiin vuonna 2014, jolloin tutkijat kuvasivat sen kauko-ohjattavalla sukelluslaitteella 580 metrin syvyydessä.

Tutkijat tyrmistyivät

On hyvin poikkeuksellista, että kyhmylyhtykrotti kuvataan näin kaukana sen luonnollisesta ympäristöstä. Videolla näkyy, että eläin on vain metrien päässä merenpinnasta.

William Marsh Rice Universityn kalabiologi Kory Evans kertoo National Geographicille olevansa mykistynyt löydöksestä.

– Kun näin videon ensimmäistä kertaa, en totta puhuen uskonut mitä näin. Ajattelin, että se on tehty tekoälyllä.

Hän on erityisen vaikuttunut siitä, että kyhmylyhtykrotti on kuvattu uimassa. Se ei ole itsestään selvää olennolle, joka on tottunut huomattavasti suurempaan paineeseen.

– Niiden koko juttu on olla liikkumatta. Ne saalistavat väijymällä – ne vain oleilevat paikoillaan, kelluen ympäriinsä – joten näin aktiivisen yksilön näkeminen on tyrmistyttävää.

Teneriffan kyhmylyhtykrotti menehtyi pian videon kuvaamisen jälkeen. Sen jäänteet kuitenkin toimitetaan Teneriffan luonnontieteelliseen museoon tutkittavaksi.

Evans muistuttaa, että jokainen tällainen löydös on arvokas. Ihmiset ovat tutkineet merestä vasta murto-osan, vaikka valtaosa planeettamme eläimistä elää siellä.

Miksi krotti nousi pintaan?

Tällä hetkellä suuri kysymys on, miksi eläin on noussut pinnan lähelle.

Poikkeuksellista käytöstä aiheuttavan sairauden lisäksi Evans näkee muutaman mahdollisen vaihtoehdon.

On mahdollista, että krotti on syönyt kalan, jolla on uimarakko eli kaasua sisältävä elin, jolla kala säätelee uimakorkeuttaan. Kun kaasu on jatkanut laajenemistaan krotin vatsassa, se on nostanut sen kohti pintaa.

Toinen vaihtoehto on, että krotti loukkuun merenalaisen purkaushalkeaman luomaan lämpimän veden pylvääseen. Tällaiset purkaushalkeamat ovat yleisiä vulkaanisesti aktiivisilla alueilla, kuten Kanariansaarilla.

Viimeisenä vaihtoehtona Evans pitää sitä, että jokin suurempi saalistaja, kuten luotsivalas, hylje tai merileijona, on ahmaissut krotin suuhunsa, mutta se onkin päässyt pakenemaan tai saalistaja on sylkäissyt sen ulos lähempänä pintaa.