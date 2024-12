Yhdysvaltain keskuspankki laski ohjauskorkoa odotetusti 0,25 prosenttiyksiköllä

Yhdysvaltain keskuspankki Fed laski ohjauskorkoa odotetusti 0,25 prosenttiyksiköllä tasolle 4,25–4,50 prosenttia. Kyseessä oli kolmas peräkkäinen ohjauskoron lasku.

Ensi vuoden inflaation tavoitetasoksi Fed ilmoittaa 2,5 prosenttia. Aiemmin se on ollut 2,1 prosenttia. Myös koronlaskujen ennustetaan vähenevän aiemmin ennustetusta. Ensi vuodeksi Fed ennustaa kahta 0,25 prosenttiyksikön laskua ohjauskorkoon. Aiemmin ennusteissa oli neljä koronlaskua.

Tiedotteessa Fed kertoo työmarkkinatilanteen helpottuneen loppuvuoden aikana. Työttömien määrä on kivunnut ylöspäin mutta pysynyt silti matalana.

Viime kuukausina Fedin tavoittelema kahden prosentin inflaatiotaso on lipunut kauemmas ulottuvilta herättäen huolta siitä, että Yhdysvaltojen taistelu inflaatiota vastaan ei ole vielä päättynyt.

Syynä Fedin ensi vuoden tiukentuneille ennusteille on joidenkin asiantuntijoiden mukaan se, että presidentti Joe Bidenin siirtyessä sivuun ja Donald Trumpin astuessa presidentiksi talouteen on tulossa muutoksia. Trump on esimerkiksi ehdotellut tullimaksujen korotuksia ja miljoonien paperittomien työntekijöiden joukkokarkoituksia.