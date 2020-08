Erikoishaastattelu: Valkovenäläinen psykiatri joutui maanpakoon tutkittuaan Lukashenkon mielenterveyttä – kertoo nyt havainnoistaan MTV Uutisille: "Hänellä on persoonallisuushäiriö"

Diagnoosi salattiin?

Valko-Venäjän presidentin terveydentilasta ovat kirjoittaneet myös muut mediat. Esimerkiksi The New York Times on kyseenalaistanut Lukashenkon tervejärkisyyttä, Euronews puolestaan kirjoitti presidentin epäterveestä pakkomielteestä valtaan. Lukashenkosta on myös tehty lukuisia tutkimuksia, joissa mainitaan mielenterveyshäiriöt.