Erikoiset asuvalinnat yllättävät vuosittain Linnan juhlissa – näin niistä ajattelee muodin ja etiketin asiantuntija Sami Sykkö

– Ne ovat Suomen hienoimmat tanssiaiset ja ihmiset tekevät parhaansa, kun he tulevat sinne. Kyllä lähden siitä, että he yrittävät tosissaan ja ovat ajatelleet sitä asuaan. Silloin kunnioitan sitä tilannetta ja sitä hetkeä.

– Ihmisillä on erilaisia makuja, jokainen toimii sen oman tyylinsä mukaisesti ja ymmärrän sen. Tehtäväni onkin enemmän nostaa esille ja kertoa, että mistä nämä ovat tulleet, kuka nämä on suunnitellut tai mikä se idea on ollut siinä asussa. En niinkään lähde arvioimaan siinä, että onko se onnistunut vai ei.

– Tässä suunnittelijat kilpailevat sillä, että miten he suunnittelevat ja mitä suunnittelevat. Heillä on aina tehtävä, joka pitäisi toteuttaa ja täyttää. Silloin voidaan arvioida sitä, ja lisäksi se vaatteiden suunnitteleminen on heidän ammattinsa. Aika harvalle Linnan vieraalle pukeutuminen on ammatti, niin silloin ne kriteerit pitää olla sen mukaiset myös minulla, kun siellä kommentoin.