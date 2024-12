Tätä on luvassa uudella Iholla-kaudella

Iholla-sarjan uusi kausi alkaa 22. tammikuuta.

Iholla-sarjan uudella kaudella nähdään purjehtija, yrittäjä Joel Harkimo, tanssija, yrittäjä Chachi Hildén, tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija, koreografi Atte Kilpinen sekä vuorikiipeilijä, kestävyysurheilija Lotta Hintsa. Päähenkilöt kuvasivat ohjelmassa nähtävän materiaalin kevättalvella ja alkukesästä 2024.

Katsoja kulkee rinnalla osallistujien elämän iloissa ja suruissa: korkeilla vuorilla, peloissa, traumoista toipumisessa ja ensimmäisen hääpäivän vietossa.

Alta voit tutustua tämän kauden osallistujiin:

Joel Harkimo, 34, purjehtija, yrittäjä

Joel Harkimo valmistautuu vuoden 2026 purjehduskilpailuun maailman ympäri.

Joel Harkimo on valmistautumassa elämänsä koitokseen, vuoden 2026 Golden Globe Race -purjehduskilpailuun, jossa purjehditaan yksin maailman ympäri. Isänsä jalanjäljissä kulkeva Jolle ei pääse edes valmisteluvaiheessa helpolla. Kuinka yhdistää parisuhde sekä unelma itsensä voittamisesta vaarallisessa kilpailussa?

Erittäin perhekeskeinen Jolle saa tukea niin vanhemmiltaan ja veljiltään kuin vaimoltaan Janni Hussilta. Joel osallistuu yhdessä veljensä Leon kanssa hyväntekeväisyysprojektiin ajamalla rintamalle meneviä autoja Ukrainaan. Joel kertoo ohjelmassa myös unelmastaan, joka on purjehduskilpailuakin suurempi. Kun on elänyt lähes koko elämänsä julkisuuden linssin alla, voi joutua kohtaamaan elämässään arkipäiväisiäkin asioita hiukan eri tavalla.

Chachi Hildén, 28, tanssija, yrittäjä

Chachi Hildén kertoo lapsuuden traumoistaan.

Los Angelesista Suomeen neljä ja puoli vuotta sitten muuttaneella Chachi Hildénillä on pyöritettävänään uusperhe, johon kuuluu aviomies Jukka Hildénin lisäksi parin kaksi yhteistä lasta sekä vuoroviikoin kaksi lasta miehen aiemmasta liitosta. Nyt Chachi odottaa kolmatta omaa lastaan, eli pariskunnan viidettä lasta. Lisäksi isossa talossa pyörivät perheen kolme huskya. Hulinaa siis riittää, mutta Chachi ei ole jättänyt omaa intohimoaan tanssia ja siihen liittyviä haaveitaan.

Chachi on päättänyt kohdata lapsuuden traumat ja avaa ensimmäistä kertaa sitä, mitä silloin on tapahtunut. Chachi, joka on julkisuudessa totuttu näkemään iloisena ja energisenä, paljastaa Iholla-ohjelmassa itsestään täysin uusia puolia.

Atte Kilpinen, 28, tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija

Balettitanssijan työn raadollisuus paljastuu sarjassa Atte Kilpisen elämäntavan myötä.

Upeaa tanssijanuraa sekä Suomessa että maailmalla luova Atte Kilpinen pääsi kansallisbalettiin ilman varsinaista balettikoulua. Taiteilijalla on monta rautaa tulessa, kun kansallisbalettien sooloesitysten lisäksi hänellä on edessä muun muassa oman henkilökohtaisen Kohtauksia punaisesta jumalasta -teoksen ensi-ilta. Teoksessa Atte käsittelee mukanaan kantamaansa surua.

Balettitanssijan ura on elämäntapa, jonka raadollisuus paljastuu silottelematta myös katsojille. Kiivastahtisen työrupeaman aikana Atte juoksee oopperalta Musiikkitalolle ja takaisin, mutta tästä huolimatta hän ehtii myös nähdä ystäviään ja kumppaniaan.

Elämänilo ja aitous huokuvat tanssijasta, joka toteaa, että elää nyt todeksi niitä haaveita, joista pieni Atte joskus haaveili. Aten suurin haave siintää tulevaisuudessa: mahdollisuus kasvattaa omaa lasta.

Lotta Hintsa, 35, vuorikiipeilijä, kestävyysurheilija

Lotta Hintsan mukana matkataan korkeille vuorille ja sukelletaan syviin vesiin.

Vuorikiipeilijä, seikkailija, kauppatieteiden maisteri ja missi. Lahjakas ja määrätietoinen Lotta Hintsa kulkee omia polkujaan, eikä suostu perinteisiin muotteihin. Lotalla on takanaan vaikea vuosi. Hän toipuu useista loukkaantumisista, terveyshaasteista sekä kiipeilyonnettomuudessa saamastaan aivovammasta. Perinteisiä rajoja rikkovan naisen rajoja on myös rikottu isosti.

Lotta on mukana New York Timesin artikkelissa, joka käsittelee naisiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä vuorikiipeily- ja ulkoilualalla. Lotan mukana mennään korkeille vuorille ja sukelletaan syviin vesiin. Lotta, joka on tottunut olemaan vahva, antaa nyt itselleen luvan olla myös heikko. Onneksi rinnalla on tukijoita, muun muassa Lotan siskot sekä poikaystävä näyttelijä Sebastian Rejman.

Jaksot 1–3:

Jakso 1: Kohti unelmia

Sarja alkaa! Vuorikiipeilijä Lotta Hintsa valmistautuu ensimmäiselle kiipeilyreissulle Nepalissa edellisenä vuonna sattuneen onnettomuuden jälkeen. Kiipeilykamojen seasta löytyy yllätyksiä. Balettitanssija Atte Kilpinen tekee poikaystävälleen ja Sami Sykölle blinejä. Tanssija Chachi Hildén viettää perheineen hiihtolomaa. Hiihtoloma on entiselle texasilaiselle täysin uusi konsepti. Purjehtija Joel Harkimo harjoittelee yksinoloa erämaamökillä. Yksinolo on asia, jota Joel jännittää eniten tulevan yksinpurjehduksen aikana.

Jakso 2: Shakkia, ei venäläistä rulettia

Lotta matkustaa Chileen kiipeilyreissulle. Hän kertoo ajatuksiaan kiipeilyn vaaroista ja mitä ajattelee kuolemasta. Atte harjoittelee Draculan ensi-iltaa varten ja kertoo balettimaailman raadollisuudesta. Hän tapaa vanhoja tanssikavereitaan ja muistelee, kuinka tanssi ensimmäistä kertaa koroilla. Chachin perhe sairastaa. Chachilla on vielä pitkä matka raskautta edessä.

Jakso 3: Tuuli yltyy

Joel matkustaa hakemaan tulevaa kisavenettä Ranskasta ja edessä on kiivas puunaaminen ja pakkaaminen ennen kuin siirtopurjehdus kohti Suomea voi alkaa. Lotan matka saa yllättävän käänteen, kun mutavyöry sulkee tien eikä seurue pääse poistumaan basecampiltä Chilessä. Chachi saa aamuyllätyksen mieheltään. Hän kertoo, mikä on paikka, jossa hän saa omaa aikaa.