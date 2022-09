Tapetuksi väitetyn irakilaismiehen tapauksen käsittely alkaa hovioikeudessa – miehen tytär ja tämän ex-mies hakevat lievennyksiä tuomioihinsa

Oikeuden mukaan he hankkivat väärennettyjä Irakin viranomaisten asiakirjoja, joiden mukaan naisen isä olisi tapettu Irakissa joulukuussa 2017 sen jälkeen kun Suomi oli evännyt tältä turvapaikan.

Suomi on pyytänyt kuolleeksi lavastetun irakilaismiehen tapausta uudelleen käsittelyyn.

"Tarkoituksena saada oleskelulupa naiselle ja lapsille"

Hovioikeudessa kyse on ainoastaan rangaistusten mittaamisesta, muutoin tuomitut ovat tyytyneet käräjäoikeuden tuomioon ja syyksilukemiseen.

– (Miehen) alkuperäinen tarkoitus väärennettyjen asiakirjojen hankkimisessa on ainoastaan ollut saada oleskelulupa vaimolleen ja pienille lapsilleen Suomeen ja saada näin estettyä heidän käännyttämisensä Suomesta Irakiin. Teko ei ole ollut missään määrin hyväksyttävä, mutta sillä on ollut varsin inhimilliset ja ymmärrettävät tarkoitusperät, miehen hovivalituksessa kirjoitetaan.

Nainen sanoo, että isä ja ex-mies suunnittelivat teon

– Keskeisin argumentti tässä on se, että kanssavastaaja ja päämieheni isä ovat olleet suunnittelemassa tätä tapahtumaa ja kanssavastaaja on myös hoitanut suurimman osan käytännön asioista, muun muassa hankkimalla asiakirjat, toimittamalle ne eteenpäin ja ohjeistamalla päämiestäni, miten asiassa tulee toimia, valituksessa kirjoitetaan.

– Kun päämieheni on ollut kirjaimellisesti nyrkin ja hellan välissä, ei päämiestäni voida pitää tasavertaisena toimijana.

Syyttäjä: Nainen ei vastustellut huijausta

– Kyse on ollut todistusarvoltaan erityisen merkityksellisistä todistuskappaleista (väärennetyt asiakirjat), joiden käyttäminen todisteena on johtanut kummassakin prosessissa siihen, että tuomioistuimen ratkaisu on perustunut vääriin tosiseikkoihin. Teot ovat siten olleet hyvin haitallisia, valtionsyyttäjä Sampsa Hakala kirjoittaa vastauksessaan hovioikeudelle.