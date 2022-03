Erikoinen pikahahmo pääsi mukaan sketsihahmokilpailuun – näin näyttelijä kommentoi fyysisesti haastavaa tuotostaan: "Olen luonut hirveän vankilan"

– Ne oli just sellaisia, että ei voi liikaa miettiä. Musta se oli ihan mahtavaa, koska se oli niin kreisiä, koko ajan mietti sitä, että tämä on niin älytöntä.

– Jamon asento on tämmöinen, sitten mä koko ajan jäkitän niin, että mulla on niskat kipeänä. Sitten sillä on korkokengät, niin mulla on jalat ihan hirveän kipeät ja ääni on hirveä mun kurkulle. Tämä on siis kaikella tapaa, mä olen luonut hirveän vankilan, Hämäläinen analysoi.