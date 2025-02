Erikoinen maastoautoarvonta päättyi – tyystin eri auto odotti palkintotilaisuudessa MTV:n kuvausryhmää

MTV Uutiset kertoi tammikuussa monipolvisesta autoarvonnasta. Nyt kilpailu on viimein ohi ja palkinto jaettu. Vuoden verran kestäneen arvonnan aikana palkintoauto ehdittiin myydä ja tiedot arvonnasta katosivat välillä.

Vaihtoautoliike Autolle.comin pitkään kestänyt käytetyn maastoauton arvonta ehti herättää ihmetystä arvontaan osallistuneissa.

Osallistuminen arvontaan avattiin alkuvuodesta 2024, ja arvonta piti autoliikkeen mukaan alun perin suorittaa saman vuoden joulukuussa. Tarkkaa päivämäärää arvonnalle ei kuitenkaan ilmoitettu.

Sitten arvontasivu katosi yhtäkkiä ja tilalla luki Hupsista! Tällaista sivua ei taida olla olemassa.

MTV Uutisten tiedustellessa asiaa, autoliikkeestä kerrottiin, että arvonta on siirretty tammikuun 2025 loppuun.

Palkintoauto oli myyty

Palkintona arvonnassa oli näyttävästi eri somekanavissa markkinoitu Suzuki Jimny, joka on virallisesti pakettiauto.

MTV Uutiset tarkasti mainoksessa näkyneen Jimnyn rekisteritunnuksen Traficomin palvelusta, josta kävi ilmi, että auto olikin myyty kesällä.

Tavoitimme Jimnyn haltijan, joka kertoi kauppaan liittyneistä epäselvyyksistä. Ostaja ihmettelee, että autoliike rekisteröi vaihtoautona menneen ajoneuvon nimiinsä vasta kuukauden viiveellä. MTV Uutiset varmisti asian Traficomin palvelusta.

Rekisteröinnin viivästyminen oli ostajalle ongelma muun muassa lainanlyhennyksen ja vastuiden osalta esimerkiksi mahdollisessa vahinkotilanteessa.

Arvonnan mainoksissa tiuhaan näkynyt Suzuki Jimny myytiin MTV Uutisten tietojen mukaan kesällä yli 30 000 eurolla. Sillä oli ajettu muutama tuhat kilometriä.

Palkintotilaisuudessa olikin Bemari

Autoliike ilmoitti MTV Uutisille nyt helmikuun alussa, että tammikuun loppuun siirtyneen arvonnan voittoauton luovutus on Vantaan myymälässä tiistaina 11. helmikuuta. MTV lähti seuraamaan tilaisuutta.

Palkintoautona myymälässä ei ollut Suzuki Jimnyä, vaan lataushybridi BMW 330e xDrive 2.0. Kyseinen vuosimallin 2021 BMW on suunnilleen samaa hintaluokkaa kuin alun perin palkinnoksi ilmoitettu Jimny. Autolla on mittarissa 48 000 kilometriä ja se on tuotu Ruotsista.

Auton luovutustilaisuudessa kerrottiin, että voittajalle tarjottiin myös Jimnyä, mutta voittaja päätyi valitsemaan BMW:n. Voittaja oli keravalainen Jere Lampinen.

– Vaihtoehtona oli, että saan valita Jimnyn tai saman hintaluokan auton täältä liikkeestä. Minulle tarjottiin myös 15 000 euroa käteen verovapaana.

Lampinen on tietoinen siitä, että BMW:stä pitää maksaa lahjavero. Verohallinnon laskurin mukaan lahjaveron määrä olisi Lampiselle noin 5 600 euroa.

– Summa on kyllä vähän, kun huomioidaan auton arvo. Vaikka kyllä se yllättää silti.

MARKKINOINTIARPAJAISET Markkinointiarpajaiset ovat elinkeinonharjoittajien järjestämiä arvontoja, kilpailuja ja muita vastaavia, joissa tarjotaan mahdollisuutta sattumaperusteiseen voiton saamiseen. Yritykset järjestävät markkinointiarpajaisia myynnin edistämistarkoituksessa tai yrityksen muussa markkinointitarkoituksessa. Markkinointiarpajaisten järjestämiseen ei myönnetä arpajaislupaa, sillä ne eivät kuulu arpajaislain soveltamisalaan. Niiden järjestäminen on mahdollista siten, että osallistuminen edellyttää hyödykkeen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä. Markkinointiarpajaiset voivat olla myös täysin vastikkeettomat, jolloin osallistuminen ei edellytä tuotteen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä. Muuta vastiketta markkinointiarpajaisiin osallistumisesta ei saa periä. Esimerkiksi tuotteen hintaan ei saa lisätä arvan hintaa, joka perittäisiin vain niiltä, jotka haluavat osallistua markkinointiarpajaisiin. Markkinointiarpajaisista säädetään kuluttajansuojalainsäädännössä.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Autolle.comin toimitusjohtajan Tero Sirniön mielestä veroasioiden selvittäminen kuuluu voittajalle.

– Mehän emme arvonnan suorittajana kyetä sanomaan, mikä vero on juridisesti kyseessä. Tiedämme, että voittaja maksaa veroa, mutta onko kyseessä lahja-, arpajais- vai luovutusvero, sitä emme osaa sanoa. Tämä on voittajan ja verottajan välinen asia, mikä on verotuksen muoto.

Kun Sirniöltä kysytään, kuinka paljon osallistujia arvonnassa oli, ensimmäinen vastaus on mietinnän jälkeen "paljon." Kun tarkentavana kysymyksenä on, oliko osallistuja satoja vai tuhansia, vastaa Sirniö "useita tuhansia".

Kuluttajaviranomainen: Palkinnosta kerrottava yksityiskohtaisesti

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kommentoidaan markkinointiarpajaisia yleisellä tasolla.

– Kuluttajansuojalain mukaan palkinnoista annettavien tietojen on oltava riittävän yksityiskohtaiset, kertoo erityisasiantuntija Siiri Pusztai.

Autolle.com ilmoitti säännöissään ennakkoon, että järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi.

Kuluttajansuojalain perusteella kuluttajalla on oikeus saada tiedot arvontojen ja kilpailuiden säännöistä, toimintaohjeista, kilpailuajasta ja siitä, millä perustein voittaja ratkaistaan.

Markkinoinnissa annettavat tiedot eivät saa olla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia. Perätön ilmoitus markkinointiarpajaisista tai palkinnosta on aina kielletty.