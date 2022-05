Erikoinen maailmanennätys Britanniasta: Vampyyrit kokoontuivat kunnioittamaan Draculaa

Paikkana vuonna 657 valmistunut Whitby Abbey on sopiva, sillä sen on kerrottu inspiroineen irlantilaista Stokeria kirjoittamaan kuuluisan vuoden 1897 kauhuromaaninsa. Britannica kertoo, että romaanin päähenkilö on kreivi Dracula, kuolematon transilvanialainen vampyyri, joka saa voimansa imemällä ihmisen verta. Tarina ja Draculan hahmo perustuvat aiempaan vampyyrikirjallisuuteen sekä keskieurooppalaisiin kansantaruihin vampyyreista.