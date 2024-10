Erika Vikman on harmistunut rakkauselämäänsä koskevista otsikoista: "Asia, mistä haluan vähiten puhua"

Laulaja Erika Vikman vieraili uuden musiikkinsa tiimoilta Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa torstaina 27. syyskuuta. Laulaja julkaisi torstain ja perjantain välisenä yönä kappaleen, joka kantaa nimeä Myynnissä.

Vikman avasi Viiden jälkeen -haastattelussa uuden kappaleensa sanomaa ja kertoi ajatuksistaan koskien rahaa, keikkailua ja laulajanammattia.

Hän on aikoinaan sanonut uhranneensa ammatilleen mielenterveytensä sekä kaveri- ja parisuhteitaan, sillä työ on mennyt kaiken edelle. Näin asia on laulajan mukaan tietyllä tavalla edelleen, niin kovalta kuin se hänen mukaansa kuulostaakin.

– Tämä ala on sillä tavalla hullu, että tälle alalle haluaa, ja sitten kun sinne pääse ja siellä alkaa menestymään, pitää tehdä entistä enemmän töitä, että pystyy pitämään menestyksen ja sen, mitä on saavuttanut, hän sanoi.

– Se syö muita elämän alueita, mutta toisaalta, jos siellä sisällä palaa vahvasti intohimo, niin se tuntuu myös tosi luonnolliselta, mutta saattaa jonkun toisen, vierestä seuraavan ihmisen mielestä näyttää siltä, että apua, ja että koko ala on hullu. Tämä ala on se, missä haluan olla, mutta se on myös altis sairastuttamaan ihmisen, hän jatkoi.

Haastattelussa Vikmanilta kysyttiin, minkälaista tasapainoa parisuhde tuo hänen artistiuraansa. Laulaja sanoi, ettei halua vastata kysymykseen puhuen ainoastaan parisuhteesta, sillä se on yksityisasia, jota hän ei kertomansa mukaan tykkää avata julkisesti.

– Siitä yritetään kyllä aina repiä kaikki mitä löydetään. Mutta yleisesti läheiseni, perheeni, kumppanini, koirani ja ystäväni ovat todella tärkeä osa. He tasapainottavat ja vievät ajatuksia muualle, mutta toisaalta he ovat ensimmäinen kohde, joka saa osumaa, kun voin huonosti, mikä on mielestäni kammottavaa. Mutta näin se vain on, ja olen kiitollinen läheisilleni, että he jaksavat minua joka päivä.

Vikman myönsi häntä ärsyttävän se, että mitä hän tekeekään, ovat ihmiset ja media kiinnostuneita hänen rakkauselämästään. Laulaja sanoi, että haastatteluihin mennessään hän saattaa päättää etukäteen, ettei aio puhua sanaakaan parisuhteestaan, mutta pitkän haastattelun aikana oma tarkkaavaisuus saattaa herpaantua, jolloin haastattelija voi saada häneltä pieniä tiedonmurusia rakkauselämään liittyen.

– Niistä saa hyviä lauseita ja sitten se menee otsikkoon. Täytyy sanoa, että se harmittaa vietävästi aina, koska se on kuitenkin asia, mistä haluan vähiten puhua, hän sanoi.

Vikman kuitenkin totesi, että rakkaus kiinnostaa ihmisiä, ja se on hänen mielestään hieno asia. Toisaalta hän haluaa kuitenkin kertomansa mukaan pitää yllä tietynlaista mystiikkaa, jonka vuoksi hän ei kerro kaikkea oikeasta elämästään.