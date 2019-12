Erdogan: Yli 80 000 syyrialaista pakenee parhaillaan kohti Turkin rajaa – "Turkki ei kanna pakolaisista muodostuvaa taakkaa yksin"

Turkin vastaisella rajalla sijaitseva Idlib on viimeinen pääosin kapinallisten hallitsema maakunta Syyriassa. Sitä hallitsee jihadistiryhmä Hayat Tahrir al-Sham. Alueella on arviolta noin kolme miljoonaa ihmistä, joista moni on paennut Idlibiin Syyrian muilta alueilta. Syyrian hallinto on toistuvasti vannonut ottavansa alueen haltuunsa jihadisteilta.