Järjestö: Yhdysvallat vetäytyi taas yhdestä tukikohdasta Pohjois-Syyriassa

Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja on nähnyt yli 70:n Yhdysvaltain ajoneuvon kulkevan läpi Tal Tamrin kaupungin helikopterisaattueessa ja lastinaan sotavälineitä.

SOHR-järjestö kertoo, että saattue on evakuoinut Sarrinin sotilastukikohdan. Sarrin on järjestön mukaan Yhdysvaltojen suurin sotilastukikohta Pohjois-Syyriassa ja se sijaitsee Turkin suunnitteleman turvavyöhykkeen laidalla.

Tulitaukosopimuksen ehtona oli, että kurdit vetäytyvät rajan tuntumasta alueelta, jolle Turkki haluaa perustaa turvavyöhykkeen ja jonne Syyrian sotaa paenneet voisivat palata. Kurdijoukoilla on tiistai-iltaan aikaa asti poistua.

Yhdysvaltalaisjoukkojen on tällä viikolla kerrottu vetäytyneen muiltakin Pohjois-Syyrian alueilta.

Turkki toivoo Yhdysvalloilta vaikutusvaltaa

– Viiden päivän kuluessa heidän (kurdien) pitäisi lähteä, ja olemme käskeneet amerikkalaisia kollegoitamme käyttämään vaikutusvaltaansa ja yhteyksiään, jotta he voivat varmistaa kurdijoukkojen lähtemisen ilman minkäänlaisia välikohtauksia.

Presidentin edustaja myös vakuutti, ettei Turkki ole miehittämässä naapurimaansa alueita ja että se on noudattanut tulitaukosopimusta.

Turkki uhkaa päiden murskaamisella



Tulitauon menestyksestä on kuitenkin eri näkemyksiä. Syyrian demokraattisten kurdijoukkojen johtaja Mazloum Abdi sanoi lauantaina, että Turkki estää kurdijoukkoja evakuoitumasta Ras al-Ainin alueelta Koillis-Syyriassa.

SOHR:n mukaan perjantaina Turkin iskuissa olisi kuollut 14 siviiliä. Järjestön kirjanpidosta selviää, että yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa runsaan viikon aikana ja noin 300 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodeistaan. Kuolleista yli 70 on siviilejä.