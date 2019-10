Kurdiviranomaiset: Isis-taistelijoiden perheitä pakeni leiriltä pommituksen yhteydessä

Viranomaisten mukaan leirillä on tuhansia äärijärjestö Isisin jäsenten perheenjäseniä. Jotkut ovat onnistuneet pakenemaan. Leiri sijaitsee sen alueen lähistöllä, jossa Turkki sotii kurdijoukkoja vastaan.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema, nimettömänä pysyttelevä työntekijä Ain Issan leiriltä sanoo, että pakenijoita olisi ollut yli 100. Saman arvion esittää sotaa tarkkaileva kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rights. Järjestö ei tarkenna, minkä maiden kansalaisista on kyse.

Turkin hyökkäyksen on pelätty johtavan siihen, että Isisiin kuuluneita pääsee pakoon kurdien vartioimilta leireiltä ja Isis voimistuu muutoinkin uudelleen.

Kurdien vartioimissa vankiloissa on kaikkiaan arviolta 12 000 Isis-taistelijaa. Leireille puolestaan on sijoitettu suunnilleen saman verran ulkomailta alueelle tulleita naisia ja lapsia. Lapsia on arviolta 8 000, naisia 4 000.