Erdogan vertasi Netanjahua Hitleriin: "Hän on rikkaampi ja saa tukea lännestä – he saavat meidät kaipaamaan Hitleriä"

– Ihmiset puhuivat ennen pahaa ( Adolf) Hitleristä . Mutta mikä ero tässä on? He saavat meidät kaipaamaan Hitleriä, Turkin presidentti pamautti.

Erdoganin mukaan Netanjahu voisi olla jopa pahempi kuin Hitler, sillä hänellä on enemmän resursseja.

– Hän on rikkaampi kuin Hitler ja hän saa tukea lännestä. Yhdysvalloista tulee kaikenlaisia resursseja. Ja mitä he tekevät resursseilla? He tappavat yli 20 000 gazalaista.