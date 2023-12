Nyt Erdogan kertoi sen suoraan: Hävittäjäkaupat USA:n kanssa auttaisivat Ruotsin tietä Natoon – "Biden sanoi, että..."

Tästä on kyse

Turkki pyysi lokakuussa 2021 lupaa ostaa 40 yhdysvaltalaista F16-hävittäjää sekä modernisoinnin 79 hävittäjälle, jotka maalla jo on.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on ollut myötämielinen 20 miljardin dollarin arvoiselle kaupalle, mutta Yhdysvaltain kongressi on suhtautunut nihkeästi Turkin venkoiluun, jossa se käyttää Ruotsin Nato-jäsenyyttä pelikorttina. Lisäksi kongressi on huolissaan Turkin ihmisoikeustilanteesta.