Epäselvän rokotetilanteen takia moni pohtii vielä kesän etelänlomaa, ensi talvi myy mukavasti: "Joka päivä näyttää paremmalta"

– Nyt, kun on vähän epäselvempää, niin ihmiset vielä mietiskelevät kevään ja kesän matkoja.

Jos kysyntä on kesän kohdalla vielä varovaista, talven matkoja myydään jo mukavasti.

– Esimerkiksi Thaimaan myynti on meillä kolminkertainen verrattuna viime vuonna vastaavaan aikaan, TUI:n Aaltonen sanoo.

Pian vuosi ilman liiketoimintaa

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa kertoo, että vaikka matkamyynti on piristynyt, hurrata ei vielä voi.

– Lomamatkojen suhteen näyttää joka päivä paremmalta, eli kysyntä on palannut.

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousan mukaan lomamatkoja varataan jälleen. Kysynnästä on saatu takaisin neljännes.

Kevään ja kesän kuukausista matkoja on TUI:n kautta varattu eniten toukokuulle. Aurinkomatkoilla varaukset painottuvat puolestaan loppukesään.

– Se, mikä on merkillepantavaa on, että nyt haetaan tosi paljon sellaisia perheomisteisia pienempiä hotelleja, joissa on enemmän yksityisyyttä.