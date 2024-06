Naista epäillään vauvansa murhasta Vuosaaressa

Poliisi on puhuttanut naapureita ja tehnyt teknistä tutkintaa, se kertoo tiedotteessaan.

– Selvitämme parhaillaan esitutkinnassa, mikä on motiivi epäiltyyn henkirikokseen. Myös tekotavan selvittäminen on kesken. Kerromme näistä asioista lisää, kun poliisin käsitys tapahtumista selkenee ja jos se on esitutkinnan kannalta mahdollista, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm.