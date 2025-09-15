Länsi-Uudenmaan poliisi sai maanantaina aamuyöllä tehtävän Espoon Ymmerstaan. Yhtä miestä oli ammuttu jalkaan kerrostalon edustalla.

Poliisi kertoo saaneensa hälytyksen noin kello neljän aikaan. Tehtävään osallistui useita partioita.

Ensihoito on kuljettanut ampumahaavan saaneen miehen jatkohoitoon. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan hänellä ei ole hengenvaaraa.

Teosta epäillään kahta miestä, joita ei ole toistaiseksi saatu kiinni. Poliisilla ei tällä hetkellä ole tiedossa mitään sellaista, mikä viittaisi miesten olevan vaaraksi sivullisille. Tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä oli poliisin tietojen mukaan läsnä vain osalliset.

Tietojen perusteella asetta käytettiin tilanteessa useita kertoja. Poliisi on aloittanut tapahtuneen esitutkinnan tapon yrityksenä sekä ampuma-aserikoksena.