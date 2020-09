Ontuva mies käveli poliisia vastaan ravintolan pihalla – pian selvisi, että häntä oli ammuttu

Hätäkeskuksen kautta poliisi sai tiedon, että ravintolan ulkopuolella on ammuttu.

Poliisi on selvittänyt ampumiseen osallistuneet henkilöt. Kaksi epäillyistä on vangittu, kolmas henkilö on tavoitettu ja kuulusteltu. Vain neljättä henkilöä poliisi ei ole saanut kinini.