Saako työnantaja palkita rahalla, jos tiimissä ei ole sairauspoissaoloja? Henna ja Linda kertovat, mihin se voi pahimmillaan johtaa

Muutamia vuosia sitten julkisuudessa puitiin tapausta, jossa työnantaja käytti palkitsemiskriteerinä työntekijöiden sairauslomattomuutta. Käytäntö on edelleen voimassa. Asumis- ja hoivapalveluita sekä sosiaalipalveluita lapsille, nuorille, perheille ja ikäihmisille tarjoavan Humanan periaatteisiin kuuluu jakaa työntekijöilleen vuosittaista kannustinrahaa, josta puolet muodostuu asiakastyytyväisyyden perusteella ja puolet työhyvinvoinnin perusteella.

– Totta kai olemme kiitollisia, että meille ylipäätään jaetaan niin sanotusti ylimääräistä rahaa, mutta tapa millä työhyvinvointia mitataan, on väärä. Sairauspäivälomattomuudesta palkitseminen ei ole eettisesti oikein, eikä myöskään yhdenvertaisuutta tukevaa, viitisen vuotta Humanalla työskennellyt Henna (nimi muutettu) huomauttaa.

Hän haluaa avata tilannetta anonyymisti nykyisen työpaikkansa takia. MTV Uutisten toimitus on tarkistanut tiedot hänen työsuhteestaan.

Luksusviikonloppu vai yhteisruokailu?

– Meidän tiimissämme on hyvä yhteishenki ja tunnemme toisemme. Tiedämme, ettei kukaan saikuttaisi huvikseen. Tiedän kuitenkin, ettei näin hyvä tilanne ole joka tiimissä. Erityisesti, jos kitkaa tiimin sisällä on jo ennestään, lisää tämä systeemi vain bensaa liekkeihin.

Henna on esimerkiksi kuullut, että toisessa tiimissä esihenkilön harmitelleen työntekijän sairauspoissaoloista johtuvaa kannustinrahan pienuutta. Tällaiset kommentit tuntuisivat Hennasta pahalta, vaikka hän sanookin ymmärtävänsä menetelmän aiheuttaman paineen esihenkilölle.

– Onhan se ikävä tilanne, jos työntekijä on kuukauden sairauslomalla, palaa jälleen kuukaudeksi töihin ja on taas kuukauden pois. Tällainen tilanne näkyy kannustinrahan hupenemisena koko tiimiltä. On myös mahdollista, että sairauslomattomuudesta palkitseminen kannustaa työntekijöitä tulemaan sairaana töihin.