Entiset vangit kertovat BBC:lle, kuinka heitä kidutettiin ja käskettiin kuvaamaan raiskauksia haalarikameroilla – kidutus venäläisissä vankiloissa järjestäytynyttä

Vankilaviranomaiset hyödyntävät kidutusta tunnustamista varten

Uhrit ja asiantuntijat toteavat, että vankilaviranomaiset hyväksyvät aina hyväksikäytön. He jopa hyödyntävät sitä vankien kiristämistä, pelottelua ja tunnustamista varten.

Julkisuuteen vuotanut kuvamateriaali on pakottanut Venäjän hallituksen reagoimaan kidutusskandaaliin. Toiminta on ollut kuitenkin hidasta. BBC analysoi tuhansia oikeudenkäyntiasiainkirjoja vuosilta 2015–2019 ja totesi, että 41 vankeinhoitolaitoksen jäsentä tuomittiin vakavimmissa vankien hyväksikäyttöä koskevissa oikeudenkäynneissä, mutta vain ehdollisella tuomiolla.

– Kymmenen minuutin ajan he hakkasivat minua ja repivät vaatteitani. Sen jälkeen he raiskasivat minua kahden tunnin ajan mopinvarsien avulla. Kun pyörryin, he suihkuttivat minua kylmällä vedellä ja heittivät minut takaisin pöydälle.