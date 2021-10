Raju video vangin kidutuksesta Venäjällä: Uhrin päätä hierotaan jalalla lattiaan ja päälle virtsataan

Venäjällä tutkitaan vankiloissa tapahtunutta kidutusta ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Viisi vankilatyöntekijää on saanut potkut ja useita rikostutkimuksia on aloitettu. Nyt uutistoimito Reuters. on julkaissut todistusaineistoon kuuluvan videon epäinhimillisestä kohtelusta.