Aleksei Navalnyi joutuu venäläiselle vankileirille, jotka perustuvat Neuvostoliiton pahamaineisiin gulageihin – mitä niistä tiedetään?

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi tuomittiin viime tiistaina suorittamaan 3,5 vuoden mittainen vankeusrangaistuksensa ehdottomana vankileirille. Koska Navalnyi on suorittanut tästä tuomiosta jo vuoden kotiarestissa, hänen odotetaan istuvan tuomiotaan vankileirillä kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta.

Taustalla on Navalnyin ja hänen veljensä Oleg Navalnyin kavallus- ja rahanpesutuomio niin kutsutussa Yves Rocher -jutussa, jonka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut perusteettomaksi vuonna 2017.

Millaisia ovat venäläiset vankileirit?

Venäjällä vankileirit ovat tyypillinen rangaistusmuoto ja ne ovat perujaan Neuvostoliiton gulageista. Amnestyn asiantuntijan Anu Tuukkasen mukaan maan noin 900 vankilasta melkein 700 on tämän kaltaisia kolonioita.

– Vankikärjestelmä perustuu käytännössä vankileireille. Se on yleisin vankilan muoto. Tavallisesti leirit sijaitsevat kaukana kaikesta, sijaintipaikat on tehty taloudellisin perustein. Esimerkiksi sinne, missä on tarvittu tietynlaista metsätyövoimaa tai muuta teollisuutta.