Entinen NHL-jyrä latoi täyslaidallisen kohuluotsi Mike Babcockin suuntaan – rajua puhetta tuoreista väitteistä: "Hän on pervo"

– Mike Babcock ei vain voi pitää itseään kurissa. Kaikki puheet toisista mahdollisuuksista ja siitä, että hän on muuttunut, ovat hevonpaskaa. Mikään ei ole muuttunut. Hän ihan samanlainen. Hän tekee nyt samoja juttuja kuin Torontossa ja Detroitissa. Se on sitä samaa paskaa. Voimaa ja pelottelua. Ihmisten kuvien läpikäynti on pervoa. Hän on pervo, Commodore jylisee julkaisemallaan videolla.