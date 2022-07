Ruotsalaiset haukkuivat tuomarityöskentelyn EM-kisoissa – Uefalta tyly vastaus

Ruotsilta on hylätty EM-turnauksen aikana viisi osumaa. Maajoukkueen tähtipelaaja Kosovare Asllani ja päävalmentaja Peter Gerhardsson kritisoivat VAR:ia EM-välieräottelun alla. Molemmat nostivat esille, että naisten kisoissa on vähemmän kameroita kuin miesten turnauksissa.

– Meillä on käytössä 50 prosenttia vähemmän kameroita kuin miesten peleissä. Se on mielestäni katastrofaalista, koska päätöksiä ei voi tehdä samalla tarkkuudella. Kyse ei ole vain meistä, vaan kaikista joukkueista, Asllani sanoi.

– Vielä tärkeämpänä, VAR-kameroiden taso on EM-turnauksessa korkeammalla kuin miesten Mestarien liigassa tai miesten EM-kisoissa, sillä nyt on pääsy ylimääräisiin paitsio- ja EPTS-kameroihin (EPTS, Electronic Performance and Tracking Systems), Uefan lähettämässä sähköpostissa kerrotaan.