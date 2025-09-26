Elisa ja Matti ovat häämatkalla Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman viidennessä jaksossa Elisa ja Matti etenevät eri tahtiin, mitä tulee läheisyyteen. Matti kokee, ettei hänellä ole kiire minkään kanssa – myöskään läheisyyden, kun taas Elisa kaipaisi suhteessa enemmän läheisyyttä.

Elisa myöntää, että hänellä on ristiriitaisia ajatuksia Mattia kohtaan ja kokee jopa turhautumista.

– Fyysisyys on minulle aivan äärettömän tärkeä, seksi on minulle tosi tärkeä. Sitten mietin, jos jollekin ei tule viikon aika sellaista tunnetta, että haluan vaikka koskettaa toista ihmistä ja ottaa sitä kainaloon. Kyllä minulle tulee siinä vaiheessa mieleen, että todennäköisesti ei olla myöskään seksuaalisesti millään tavalla yhteensopivia, Elisa kertoo kameroille.

Yllä olevalla videolla Elisa sanoo suoraan Matille, miltä hänestä tuntuu.

