Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Matti pohti tunteitaan Elisaa kohtaan.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa arki on alkanut pareilla seitsemännessä jaksossa. Elisa ja Matti ovat kipuilleet läheisyyden kanssa. Elisa on turhautunut, kun ei saa Matilta läheisyyttä ja pari on keskustellut asiasta useampaan kertaan.

Matti lähtee lapsiensa ja mummonsa kanssa Rodokselle lomailemaan, kun taas Elisa jää Suomeen. Matti kuvailee, että hänellä on rauhaton olo.

– En ole Elisan seurassa viime aikoina, tarkoittaen meidän hääpäivämme jälkeen, tuntenut itseäni mitenkään kauhean rennoksi, Matti avaa tuntemuksiaan kameralle.

Yllä olevalla videolla Matti kuvailee suhdettaan Elisaan tylyn asialliseksi.