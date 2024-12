Sini ja Vesa menivät naimisiin Ensitreffit alttarilla -ohjelman viidennellä kaudella vuonna 2018. He jakavat nyt tärkeät vinkkinsä tulevaisuudessa ohjelmaan osallistuville.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman viidennellä kaudella avioituneet Sini ja Vesa seurasivat myös viimeisimmän, äskettäin päättyneen kauden osallistujien matkaa.

Vesa pystyy nykyään katsomaan ohjelmaa tavallisen katsojan näkökulmasta.

– Pari ensimmäistä kautta oman kauden jälkeen menivät niin, että myötäelin heidän prosessiaan todella vahvasti. Välillä pitää oikein herättää itsensä, ettei ole liian kriittinen pareja kohtaan, Vesa kertoo huvittuneena MTV Uutisille.

Sini kokee edelleen elävänsä vahvasti parien mukana heidän tunnekokemuksiaan.

– Kun on käynyt tämän prosessin läpi, niin ymmärtää vähän paremmin kanssaihmisiä, jotka ovat tässä hullunmyllyssä, Sini pohtii.

Tuleville kausille osallistuville Vesa antaisi vinkiksi, että päätöksen, joka ohjelman puitteissa tehdään, ei tarvitse olla lopullinen suuntaan, eikä toiseen.

– Vaikka ohjelman tekeminen loppuu, todellinen elämä jatkuu sen ulkopuolella. Ei kannata liikaa ajatella, että tiettyyn päivään mennessä täytyy tietää. Jos on vähääkään sellainen olo, että haluaa katsoa asiaa ohjelman ulkopuolelta, niin sitten jatkaa, Vesa tiivistää.

– Itse kipuilin juuri jatkamisen ja sen kanssa, että nyt pitäisi tietää, kun tämä on se päätepysäkki, Sini komppaa.

Kalenteri kannattaa raivata tyhjäksi, jotta esimerkiksi omista harrastuksista ei tarvitse tinkiä.

– Kun olet tehnyt päätöksen etukäteen ja päättänyt, mihin keskityt, niin se helpottaa omaa ajatusmaailmaa, Vesa jatkaa.

Pariskunta elää tätä nykyä lapsiperhearkea Turengissa.

Sini oli kuvausten aikaan osittain töissä, mikä osoittautui varsin rankaksi kaiken muun ohella.

Joka kaudella on noussut puheenaiheeksi ahdistus, joka valtaa aina osan osallistujista.

– Pitäisi osata pysähtyä sen äärelle. Omalla kohdallani oli tärkeää tajuta, ettei ahdistus johtunut niinkään Vesasta, vaan kaikesta muusta. On ok, että ahdistaa, mutta miettisi, johtuuko se kumppanista vai jostain ihan muusta. Sen pohtiminen ja työstäminen on tärkeää, Sini sanoo.

Vesa mukaan kaikille lähipiirissä ei kannata kertoa ohjelmaan osallistumisestaan.

– Minulla oli yksi kaveriporukka, jolle en ollut kertonut. Sain viettää kesällä heidän kanssaan muutamia iltoja. Vaikka vertaisten ja läheisten tuki on tärkeää, niin oli todella tärkeää, ettei keskustelu mennyt aina itseen. Seuraavana aamuna, kun heräsi, niin oli kuin uusi ihminen, Vesa muistelee.

Tätä nykyä pariskunta asuu kahden lapsensa kanssa Turengissa, koska haluavat kasvattaa lapsensa luonnon lähellä.

– Alussa kriiseilin tästä sijainnista, mutta sekin perspektiivi on muuttunut. Hyviä ystäviäni asuu niin pääkaupunkiseudulla kuin Tampereella, eikä tästä ole kumpaankaan pitkä matka, Sini pohtii entisenä tamperelaisena.

Katso videolta, miten Sini ja Vesa muistelevat hetkeä, kun näkivät toisensa ensi kertaa, ja miten vanhemmuus on muuttanut heidän välistään dynamiikkaa.