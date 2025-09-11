Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähdään toisessa jaksossa, kun Elisa ja Matti menevät naimisiin. Elisa purkaa tuntojaan ystävälleen esnitapaamisen jälkeen.
Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Elisa ja Matti tapaavat toisensa alttarilla. Tamperelainen Elisa, 40, purkaa ensitapaamisen jälkeen tuntojaan Matista ystävälleen.
– Se tuli toki yllätyksenä, että hänellä on lapsia, Elisa sanoo ystävälleen.
– Mutta sitähän se on, että tulee sellaisia asiota esille, mitä ei ole osannut arvata etukäteen, ystävä sanoo.
Elisa kertoo, että lupasi valassaan ottaa käyttöön uusia käyttäytymismalleja ja kyseenalaistaa oppimaansa.
Espoolainen Matti, 41, kertoi ohjelman ensimmäisessä jaksossa, että isäksi tuleminen on pitkälti määrittänyt häntä ja hänen elämäänsä. Hän on ollut isä lähestulkoon koko aikuiselämänsä.