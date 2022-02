Niina ja Lari kertovat, miten Ensitreffit alttarilla -ohjelman hakuprosessi eteni – tapaaminen Kari Kanalan kanssa jäi mieleen

Viiden jälkeen -ohjelmassa pureuduttiin tosi-tv-ohjelmien hakuprosesseihin ja millaiset ihmiset pääsevät ohjelmiin. MTV:n vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto kertoi, että haku on edelleen auki Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan ja hakijoita on yleensä ollut 600. Kuusisto kertoi, että Ensitreffit alttarilla -ohjelman alaikäraja on tällä hetkellä 22 vuotta.