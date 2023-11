Ensitreffit alttarilla -sarjassa on seurattu lappeenrantalaisen Waltterin, 28, ja espoolaisen Julian, 28, rosoista alkutaivalta, sillä Julian tunteet Waltteria kohtaan eivät ole syventyneet, ja Waltteria on turhauttanut, koska hän on tehnyt suhteen eteen kaikkensa.