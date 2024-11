Ensitreffit alttarilla -kausi on edennyt viimeiseen jaksoon, jossa Jyrki puhuu suunsa puhtaaksi.

Ensitreffit alttarilla -kauden viimeisessä ja 13. jaksossa Jyrki purkaa tuntojaan hänen ja Jennin erosta. Jenni on ilmoittanut Jyrkille viikko kuvausten jälkeen, ettei haluakaan jatkaa heidän avioliittoaan.

Jaksossa Jyrki avautuu rahatilanteestaan.

– Puhutaanpas rahasta. Jos sanon, että kanssani on turha kuvitella mitään miljoonataloa, se on mielestäni ihan realismia. Mutta se ei tarkoita, ettei minulla olisi unelmia, tavoitteita ja kunnianhimoa. Se, että minulla ei ole vakituista työtä, ei pidä paikkaansa. Myyjän työ on vakituinen, mikä minulla tällä hetkellä on. Olen viimeiset kaksi vuotta painanut kahta duunia ja tehnyt opettajan sopimuksia niin, että myös kesältä tulee palkkaa, Jyrki selventää jaksossa.

Jyrki olisi toivonut, että Jenni olisi kertonut etsivänsä rikkaampaa miestä.

