Taina avioitui Matin kanssa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa. Ennen kuin kaksikko pääsi matkassaan loppuun saakka lääkäri suositteli Tainaa keskeyttämään koko prosessin. Nyt hän kertoo, miten voi tällä hetkellä.

Taina ja Matti menivät naimisiin Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. kaudella. Pari päätyi kuitenkin eroamaan, sillä prosessi keskeytettiin Tainan osalta lääkärin suosituksesta. Tuolloin Taina halusi myös erota.

– Meidän kohdallamme prosessi päättyi ehkä aikaisemmin kuin muilla. Olin fyysisesti ja psyykkisesti väsynyt. Kun katsoin itseäni televisiosta, huomasin, etten ole enää edes oma itseni, kun olin niin väsynyt. Ei siinä mielentilassa olisi pystynyt rakentamaan parisuhdetta, Taina kertoi MTV Uutisille marraskuussa 2024.

Tainan kanssa keskustellut lääkäri oli sitä mieltä, ettei tilanteen vapauttamiseksi ole mitään muuta keinoa kuin keskeyttää ohjelman tekeminen.

– Tarvitsin siihen kohtaan totaalilevon, kun en enää nukkunut enkä syönyt kunnolla. Lääkäri oli sitä mieltä, että tarvitaan stoppi, jotta tilanteesta päästään eteenpäin ja palautuminen voi alkaa. Siinä hetkessä ei ollut sellaista ympäristöä tai tilannetta, missä olisi päässyt palautumaan.

Matin ja Tainan hääkuva

Prosessin päättäminen tuli Tainalle itselleenkin yllätyksenä eikä siitä mennyt enää kauaa, kun päätös olisi pitänyt tehdä myös ohjelman puitteissa.

Taina ja Matti kävivät keskusteluja tunteistaan jo ennen prosessin päättämistä, mutta myös sen jälkeen.

– Ymmärsin, että Matilla oli erilaiset tunteet siinä hetkessä kuin minulla. Jo silloin, kun yritin lähteä ohjelmassa palautumaan äitini luo, niin sanoin hänelle, että teen itse pohdintaa siitä, onko järkevää jatkaa yhdessä. Sen jälkeen minulla olikin tapaaminen lääkärin kanssa.

– En usko, että tilanne palveli enää Mattiakaan, koska en ollut millään lailla kykenevä ottamaan vastaan toiselta mitään tai antamaan tilaa toiselle. Kun palasimme häämatkalta ja meillä oli se konfliktitilanne minun luonani, niin sen jälkeen oli todella vaikeaa katsoa häntä enää uudella tavalla. Tiesin, että hän haluaa minulle hyvää, mutta tunnekokemus konfliktista oli niin vahva, että kiinnostuksentunteeni jäivät sinne alle.

Terapiasta apua palautumiseen

Taina on käynyt syksyn aikana terapiassa, jotta oma jaksaminen palautuisi entiselle tasolleen. Hän on käynyt juttelemassa ammattilaisten kanssa jo aiemminkin.

– Kannustan kaikkia menemään terapiaan ja olen todella herkkä sen kanssa, jos tuntuu siltä, että haluaa keskustella asioista. Siitä ei ole muuta kuin hyötyä.

Prosessi keskeyttiin Tainan osalta 10. jaksossa.

Parisuhderintamalla hänellä ei ole uusia tuulia. Hän ei tällä hetkellä pysty asennoitumaan uuteen parisuhteeseen tai tutustumaan uuteen ihmiseen siltä kantilta.

– Olen huomannut, etten ole halunnut käydä esimerkiksi yöelämässä. On vähän jännittänyt olla sellaisten ihmisten parissa, jotka ovat juoneet alkoholia. Uudet ihmiset jännittävät enemmän kuin ennen tätä kokemusta. Ei ole sellainen olo, että treffeille pystyisi vielä lähtemään enkä tiedä, milloin olo palautuu. Mutta ei ole mikään kiire.

”Onnistunko kenenkään kanssa?”

Hänen ja Matin eron hetkellä Taina ei käynyt pettymystään läpi, koska hän oli niin väsynyt kaikin tavoin. Hän koki sen vain helpotuksena, kun sai olla itsensä ja omien läheistensä kanssa.

Akuutin tilanteen helpottamisen jälkeen hän alkoi käsitellä muita tunteita, kuten pettymystä, surua ja epäonnistumista.

Kesän jälkeen Tainasta tuntui, että hän on vielä kauempana parisuhde- ja perhehaaveista kuin aiemmin.

– Epäonnistumisen tunnetta siitä, että me emme Matin kanssa onnistuneet, ja samaa tunnetta siitä, että onnistunko kenenkään kanssa. Olen ollut pitkään sinkkuna, ja toiveet ja odotukset olivat isot. Alku tuntui hyvältä, niin ehti jo ajatella, että tässä voisi ollakin jotakin.

Tainan moni ystävä ja läheinen on jo elämässään siinä vaiheessa, että heillä on parisuhde ja perhe.

– Joudun sitä kautta käsittelemään sitä, etten itse ole vielä siinä vaiheessa. Tämän kesän jälkeen tuntui, että on jotenkin vielä kauempana siitä.

”Ehkä herkkyyteni ei näkynyt hakuprosessissa samalla tavalla, mitä oikeasti olen”

Matissa on paljon sellaista, mitä Taina oli toivonutkin: huumorintaju, ei ota asioita liian vakavasti, rohkeus, itsevarmuus ja vahvuus.

– Olisi ehkä pitänyt osata selittää paremmin, mitä vahva ihminen minulle tarkoittaa. Vahva ihminen on minulle sellainen, joka arvostaa toisia ihmisiä eikä hae omaa arvoansa muiden kautta, vaan on todella sinut itsensä kanssa ja herkkä omille tunteilleen. Uskaltaa näyttää herkkyyttä ja olla auki toiselle. Matissakin sitä varmasti on, mutta ehkä kommunikaatiohaaste esti meitä löytämästä samaa pintaa.

Matissa on paljon samaa, mitä Taina oli toivonutkin. Suhteen haasteeksi muodostui kommunikaatio.

– Ehkä herkkyyteni ei näkynyt hakuprosessissa samalla tavalla, mitä oikeasti olen.

Asiantuntijoilta Taina kokee saaneensa apua ja tukea pyydettäessä hyvin paljonkin.

– Oli hyvä, että pääsi purkamaan asiaa jonkun täysin ulkopuolisen kanssa. Pidin erityisesti yhteyttä matkan aikana Hannan (Myllymaa) ja Tapanin (Alanen) kanssa. Olen kiitollinen avusta, enkä usko, että he olisivat voineet tehdä enempää.

Muiden parien seuraaminen toi Tainalle helpotusta, koska hän näki heidän matkassaan paljon samankaltaisuutta.

– Oma kupla rikkoutui, ja tajusi, että nämä ovat ihan normaaleja haasteita, mitä meillä Matin kanssa on. Tällaisia konfliktitilanteita voi tulla, kun ei tunne toista.

”Siltä kantilta lähtisin ehdottomasti uudestaan”

Taina tunnistaa itsensä ja herkkyytensä ohjelmasta, mutta paljon jäi myös esittämättä ja kuvaamatta.

– Kun lähdin ohjelmaan, tein linjauksen itseni kanssa, etten halua lähteä ruotimaan toisen tekemisiä tai syyllistämään, mikä on voinut vaikuttaa siihen, että kaikki suhteemme haasteet eivät välity katsojalle. Keskityin siihen, miten olen toiminut ja miten pystyn vaikuttamaan toimintaani.

– Se, miten joku tulkitsee asiat televisiosta ja näkee minut sen perusteella, ei ole minulle mitenkään merkityksellistä. Se on niin pieni osa sitä, mikä olen ihmisenä. Jokainen saa luoda oman mielipiteensä, ja he, jotka tuntevat ja tietävät minut, niin tietävät, että on paljon muutakin kuin se Taina televisiossa.

Jos saisi nyt tehdä jotakin toisin, Taina nollaisi hänen ja Matin tilanteen ajoissa. Häämatkan jälkeisen konfliktin jälkeen heidän suhteensa ei pystynyt enää kehittymään.

– Olisi pitänyt pysäyttää tilanne ajoissa. Molemmat pitkittivät tilannetta. Olisi kannattanut ottaa etäisyyttä siinä kohtaa, ja sen jälkeen aloittaa tavallaan uudestaan. Molemmat olemme hyvin sitoutuneita ja kunnianhimoisia, joten halusimme suoriutua tästäkin asiasta ohjelmalle annetun ajan puitteissa. Se sekoitti parisuhteen muodostamista.

Häiden jälkeen Taina olisi kaivannut pientä paussia, jonka jälkeen olisi vasta lähdetty häämatkalle. Näin olisi saanut rauhassa sisäistää uuden tilanteen ja toisen ihmisen.

– Olimme siitä samaa mieltä, että pysähtyminen häiden jälkeen olisi voinut tehdä hyvää. Minun oli vaikeaa päästä siitä ajatuksesta irti, ettei tämä ole mikään 24/7-treffi, ja että voin sanoa lähteväni yksin kävelylle. Minulle oli haastavaa hakea omaa rajaa siinä, miten ilmaisen, että haluan olla hetken itsekseni.

Taina voisi periaatteessa lähteä joskus uudelleen mukaan vastaavaan rakkausrealityyn.

– Mutta tällä hetkellä, jos joku kysyisi, niin en lähtisi. Joku voi ehkä pitää minua hulluna, kun sanon, että voisin lähteä uudestaan ja telkkarissa itken joka jaksossa. Silti olen saanut oppia valtavasti itsestäni: mitä tarvitsen parisuhteessa, millaisia piirteitä toivon kumppanilta, ja mitä haluaisin vielä työstää itseni kanssa. Siltä kantilta lähtisin ehdottomasti uudestaan, Taina summasi.

– Olen antanut ison ajan elämästäni tälle prosessille ja sen läpikäymiselle, niin nyt mietin, mitä seuraavaksi. Toisaalta olen miettinyt, ettei tyhjää tilaa kannata alkaa turhaa täyttämään. Nautin omasta arjestani todella paljon. Ensi kesänä aion pitää normaalin, rentouttavan kesäloman, Tainaa tiivisti huvittuneena.

Videolla Taina pohtii hänen ja Marin suhteen suurinta kompastuskiveä ja kertoo, miten he ovat olleet tekemisissä kuvausten jälkeen.