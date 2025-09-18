Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Artun sanat hämmästyttävät Juliaa.
Uuden Ensitreffit alttarilla -kauden kolmannessa jaksossa häähumu jatkuu ja loputkin parit astelevat alttarille.
Hääpäivän aamuna puolisot saavat toisiltaan tuttuun tapaan ääniviestit. Julia, 32, kuuntelee tulevan puolisonsa Artun, 35, ääniviestin yhdessä kaasonsa kanssa.
– Heippa rakas vaimoni, Arttu aloittaa ääniviestinsä.
Lue myös: Ensitreffit-Iina puhkeaa kyyneliin ennen häitä – tällaisen ääniviestin sulhanen lähetti
Artun alkusanat kuullessaan Julia katsoo kaasoaan ällistyneenä. Hän kuuntelee viestin loppuun tarkkaavaisena ja välillä nyökäten.
Viestin päätyttyä Julia toteaa Artulla olevan rauhallinen ääni. Hän pohtii Artun ääniviestin olleen hänen omaansa syvällisempi.
– Tuo kuulosti... apua... "Rakas vaimoni". Miten voi sanoa jo noin? Julia sanoo.
– No miksi ei? Nythän se on se, hänen kaasonsa huomauttaa.
Katso yllä olevalta videolta, millaiset ääniviestit Julia ja Arttu toisiltaan saivat.