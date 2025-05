Tässä ovat uudet Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat! Mukana tunnettu somevaikuttaja

Suosittu Ensitreffit alttarilla jatkuu jälleen syksyllä. Mukana uudella kaudella on neljä paria, jotka etsivät rakkautta. Tällä kaudella parien tukena nähdään uusiutunut asiantuntijaryhmä.

Ensitreffit alttarilla syventyy 12. kaudellaan rakkauden dynamiikkaan uuden asiantuntijakolmikon johdolla. Asiantuntijat tukevat pareja heidän matkallaan kuunnellen, kannustaen ja tarvittaessa myös haastamalla. Samalla jokainen asiantuntija tuo mukanaan oman erityisosaamisensa.

Uusina asiantuntijoina ohjelmassa nähdään suhde- ja tunnetaitoihin erikoistunut psykologi Iida Mäkikallio sekä vastavalmistunut seksuaaliterapeutti ja sosiaalisen median moniosaaja Joonas Pesonen.

Kolmantena asiantuntijana jatkaa aiemmilta kausilta tuttu ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteri ja pariterapeutti Hanna Myllymaa.

Neljä rohkeaa paria ovat jo kohdanneet toisensa alttarilla, ja viettävät parhaillaan ensimmäisiä yhteisiä viikkojaan. Tällä kaudella parit eivät mene juridisesti naimisiin, mikä on tuttu uudistus myös monista muista formaattia esittävistä maista.

Parit kuitenkin sitoutuvat hääseremoniassa toisiinsa toivoen, että tuntemattomasta kasvaa tuttu, ehkä jopa elämänkumppani.

Tutustu Ensitreffit alttarilla -asiantuntijoihin:

HANNA MYLLYMAA

Hanna on ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteri, pariterapeutti ja työnohjaaja. Aikaisemmilta Ensitreffit alttarilla -ohjelman kausilta tuttu asiantuntija odottaa uusiutuvaa kautta uusien kollegoiden kanssa innolla.

Hannan oma kiinnostus ihmismieleen, sen toimintaan ja johtamiseen ovat olleet mielenkiinnon kohteena aina. Erityisesti Hannaa kiinnostaa se, mikä kaikki mennyt meissä vaikuttaa tämän hetken reaktioissamme.

Parisuhteet ja niihin liittyvät mielen prosessit ovat erityisen kiehtova osa-alue asiantuntijan mielestä. Hanna painottaakin osallistujille, että uutta ihmissuhdetta aloittaessa katse on kohdistettava reilusti kauemmas kuin siihen hetkeen, jolloin pari kertoo asiantuntijoille, jatkavatko he yhdessä vai eivät.

– Ihminen on aina salaisuus, jota kannattaa ihmetellä uteliaasti, Hanna kannustaa uuden kauden kynnyksellä.

IIDA MÄKIKALLIO



Iida on ihmissuhteisiin ja tunnetaitoihin erikoistunut psykologi (PsM), valmentaja ja puhuja. Hänet tunnetaan innostavuudestaan ja helposti lähestyttävästä ja lempeän suorasta tavastaan käsitellä haastavia tunnelatautuneita teemoja.

Iida on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan esihenkilöiden, johtoryhmien ja pariskuntien kanssa auttaen heitä kehittämään vuorovaikutustaitojaan.

– Mikään ei vaikuta elämämme laatuun niin syvästi kuin se, millaisissa suhteissa elämme, Iida toteaa.

JOONAS PESONEN

Joonas on seksologi, vastavalmistunut seksuaaliterapeutti sekä palkittu sosiaalisen median vaikuttaja ja moniosaaja. Joonas pyrkii laajentamaan käsityksiä maskuliinisuudesta, ja hänen erityisosaamistaan on miesten seksuaalisuuden tarkastelu kokonaisvaltaisen ihmisyyden näkökulmasta.

Lisäksi Joonas on toiminut puhujana, yritysvalmentajana ja konsulttina. Hän on tunnettu positiivisesta ja kepeästä otteesta, jossa yhdistyy kriittinen ajattelu. Hän on yksi niistä pioneereista, jotka puhuvat miehisyyden moninaisuudesta mediassa.

– Toivon, että pääsen haastamaan parisuhteen käsikirjoituksia, joita liitämme miesten ja naisten rooleihin, jotta siirtyisimme takapenkiltä kuskin paikalle, jonka keskiössä on aito yhteys itseen ja toisiin, Joonas pohtii.