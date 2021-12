Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Tiina jakaa oppeja jo lähes kuusi vuotta kestäneestä avioliitostaan: "Jos hammasta joskus kiristäisi…"

View this post on Instagram

– Sopivasti samuuksia ja riittävästi eroavaisuuksia punoo yhteen ja toisaalta kasvattaa myös yksilöinä. Kirjoitin joskus kirjeeseen lupauksen olla minä, teen tilan sinulle olla sinä. Yhdessä olemme me, Tiina jatkaa.

– Pitkänkin työpäivän jälkeen on kiva lähteä yhdessä elokuviin. Jos jaksaa, voi hymyillä yhteiskuvissa. Aina ei jaksa ja sekin on ok. Protip - popparit saattavat auttaa, Tiina neuvoo.