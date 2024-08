Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat paljastavat, mikä parien muodostamisessa on hankalinta: "Nämä voisivat olla aivan ihana pari, mutta..."

Kuusi toisilleen tuntematonta sinkkua hyppää jälleen elämänsä seikkailuun ja antaa asiantuntijoille avaimet toiveenaan löytää tosirakkaus, kun Ensitreffit alttarilla -ohjelma palaa ruutuun jo 11. tuotantokauden merkeissä.

Ennen kunkin Ensitreffit alttarilla -kauden alkua asiantuntijoilla on edessään suuri urakka, kun he muodostavat hakijoista parit. MTV Uutiset kysyi ohjelman asiantuntijoilta, pariterapeutti Hanna Myllymaalta, psykoterapeutti Tapani Alaselta sekä pastori Kari Kanalalta, mikä parien muodostamisessa on kaikkein haastavinta.

Alasen mukaan parien muodostaminen on kuukausien mittainen prosessi. Hän kertoo hakemuksia olevan valtava määrä, ja näin ollen parien muodostaminen on Alasen mukaan erittäin vaativaa hommaa.

– Panostamme siihen valtavasti aikaa. Aluksi se ehkä tuntuukin vähän kaoottiselta, että hei, löydämmekö ja löydänkö minä täältä sellaisia ihmisiä, joiden olen ajatellut tulevan pariksi, hän sanoo.

Alanen kuitenkin toteaa, että mitä enemmän he käyvät hakemuksia läpi, alkaa niiden joukosta nousta pointteja, joiden perusteella asiantuntijat muodostavat alustavia pareja.

– Sitten juttelemme (asiantuntijoiden kesken) yhdessä, vähän hiomme ja haastattelemme hakijoita lisää, jolloin saamme koko ajan lisää informaatiota. Hakijat tekevät myös paljon tehtäviä. Se on mahtava, loistava kokonaisuus, työläs kyllä, mutta mielenkiintoinen, hän sanoo.

Myllymaan mukaan parien muodostamiseen liittyy paljon kriteerejä. Hakijoita on hänen mukaansa yli tuhat ja heille kaikille varmasti yli tuhat kysymystä.

– Sieltä pikkuhiljaa huomataan, että okei, elämäntilanne, mitä tulevaisuudelta haaveilee, mitä toinen pystyy tarjoamaan, eli onko perhettä jo entuudestaan tai muuta... Että saadaan ne kaikki tekijät yhdistymään, siinä on iso työ ja paljon kriteereitä, jotka karsivat pareja pois.

Karsimiseen saattavat Myllymaan mukaan johtaa myös pienetkin asiat.

– Jos vaikka toisella on allergia ja toisella on lemmikkieläin, niin se karsii heidät pois. Voi olla välimatka, jolloin todetaan, että nämä voisivat olla aivan ihana pari, mutta he ovat sanoneet, etteivät halua kumppania vaikkapa yli sadan kilometrin päästä, jolloin he karsiutuvat.

Myllymaa myös huomauttaa, että parien väliltä tulee löytyä riittävästi viehätysvoimaa sekä samanlaisuutta, mutta myös erilaisuutta. Myös elämäntilanteiden ja tulevaisuudensuunnitelmien tulee kohdata.

– Siinä on niin paljon mietittävää, hän sanoo.

Kanalan mukaan parien muodostamisessa yksi suuri haaste on löytää hyvä tasapaino osapuolten arvon ja arjen kanssa.

– Minulle on tärkeää, että arvot ja arki matchaisivat mahdollisimman pitkälle, ja että löytyisi erilaisuutta, joka olisi vetovoimatekijä. Että nämä olisivat balanssissa. Se on suuri haaste, koska samalla, kun etsitään sitä, mikä yhdistäisi, täytyy löytää sellaista, mikä tukisi heitä toisiaan. Miten löytää ihmiset, jotka loksahtaisivat yhteen kuin Lego-palikat. Se on minusta haaste, Kanala sanoo.

Kanalan mukaan samaan aikaan ei kuitenkaan voida ajatella, että ihmiset olisivat puuttuvia palasia toistensa elämässä.

– Nämä ihmiset voivat olla onnellisia ilmankin parisuhdetta, mutta parisuhde voi tuoda heidän elämäänsä jotain aivan uutta, hän sanoo.

– Suurin haaste on lopulta ehkä se, että kun olen puhunut paljon, että toinen ihminen on peili ja ikkuna: Peilaamme toisesta ihmisestä, kuka minä olen, mutta että toinen ihminen voisi olla ikkuna, josta näkisin maailman, jota en muuten näe. Tätä yritän etsiä, ja se on intuitiivista samalla, kun siinä on vahva datapohja, hän sanoo.