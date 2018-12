Sankarikoira Lennart herätti omistajansa pakkasyönä – lumihangessa maannut naapuri vältti kuoleman: "Olemme antaneet ekstranakkeja ja herkkupaloja"

"Olemme antaneet pikkuisen ekstraa"

Kennelliitto palkitsi Lennartin ja 17 muuta koiraa sankarikoiran arvoilla hieman ennen joulua. Palkintoja myönnettiin koirille, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut.

Lennart on luonteeltaan Sundin mukaan yleisesti todella rauhallinen eikä juuri hötkyile.

Helsingissä palkittavana käynyt Lennart on suhtautunut titteliinsä vaatimattomasti.

– Kovin nöyränä se on ollut. Ehkä se on huomannut, että on tullut vähän enemmän herkkuja. Olemme antaneet ekstranakkeja ja herkkupaloja, Sund kertoo.